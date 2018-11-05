В Украине растет потребление угля

В то же время, в сентябре потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 15,1% - до 1,92 миллиона тонн, по сравнению с сентябрем 2017 года.

Отметим, в 2017 году ТЭС и ТЭЦ Украины потребили 6 миллионов тонн антрацитового угля и 18,7 миллиона тонн газового.