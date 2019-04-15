15.04.2019
В Украине растет сельхозпроизводство - Госстат
Источник: Корреспондент.net
В январе-марте 2019 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем-мартом 2018 года составил 103,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в понедельник, 15 апреля.
Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия увеличили объемы производства на 7,7%, хозяйства населения - сократили на 1,5%.
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