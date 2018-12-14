В Украине растет сельхозпроизводство

Источник: Корреспондент.net

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре текущего года составил 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 13,4%, а хозяйства населения - на 2%.

В то же время производство растениеводческой продукции за 11 месяцев этого года выросло на 11,2% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 16,5%, а в хозяйствах населения - 2,9%. В то же время производство животноводческой продукции за январь-ноябрь увеличилось на 0,4%.

При этом на сельхозпредприятиях этот показатель увеличился на 2,9%, а в хозяйствах населения сократился на 1,8%.