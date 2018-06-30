30.06.2018
В Украине резко сократилось количество больниц
Источник: Корреспондент.net
За последние пять лет количество больничных учреждений в Украине уменьшилось почти на треть.
Отмечается, что в 2017 году в Украине насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.
Число больничных коек также сократилась - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.
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