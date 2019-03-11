11.03.2019
В Украине резко выросли доходы крупного бизнеса
Источник: Корреспондент.net
За прошлый год доходы предприятий, которые обслуживаются Офисом крупных налогоплательщиков, составили 5,39 триллионов гривен, на 15,3% (714 млрд грн) больше, чем за 2017 год.
"Доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом", - говорится в сообщении.
В ГФС отмечают, что плательщики, которые обслуживаются Офисом, обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране. Так, крупными плательщиками Офиса задекларировано 77,4 млрд грн налога на прибыль, что на 9,5% больше фактических начислений за прошлый год.
Ранее в ГФС сообщили о рекордных доходах госбюджета-2018. В прошлом году поступления в госбюджет составили более триллиона гривен, превысив показатели предыдущего года на 170 миллиардов.
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