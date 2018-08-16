В Украине рост поступлений от таможенных платежей

Источник: Корреспондент.net

Государственная фискальная служба за семь месяцев 2018 года перечислила в госбюджет более 195 млрд грн таможенных платежей. Об этом в четверг, 16 августа, сообщает пресс-служба ГФС.

"В течение января-июля 2018 года в государственный бюджет перечислены 195,3 млрд грн таможенных платежей. Это на 15%, или на 25,9 млрд грн превышает показатель семи месяцев 2017 года", - говорится в сообщении.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года фиксируется положительная динамика и постепенный рост объемов ввоза товаров на таможенную территорию Украины, уровня таможенной стоимости и таможенных платежей, отметили в профильной службе.

Объемы налогооблагаемого импорта товаров в январе-июле выросли на вес до 37,8 млн тонн, что на 5% больше января-июля 2017 года, и по таможенной стоимости - почти до $28,4 млрд, или на 16% больше соответствующего периода прошлого года.

Отмечается, что за указанный период таможенные платежи по импорту составили $7,4 млрд. Это на 15% превышает соответствующий показатель прошлого года.

Кроме того, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 9,8% до 0,75 $/кг.