В Украине рождается неимоверный монстр: как страна погружается в правовой хаос
Источник: Апостроф
Правоохранительная система Украины оказалась на грани процессуального коллапса. Все дело в том, что с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия по расследованию целого ряда преступлений, совершаемых высшими должностными лицами страны. Отныне эти дела переходят в подследственность Государственного бюро расследований (ГБР), а этот орган до сих пор не создан. Чем грозит стране правовая неразбериха, выяснял "Апостроф".
Процессуальная чехарда
Правки в Уголовный процессуальный кодекс, которыми была предусмотрена передача дел от прокуратуры и военной прокуратуры следователям ГБР, были приняты еще осенью 2012 года. Предполагалось, что за 5 лет в стране все же появится новый правоохранительный орган, который заберет себе расследование преступлений, совершенных топ-чиновниками: экс-президентами, нардепами, министрами и их заместителями, главой и заместителями фонда госимущества, членами ЦИК, омбудсменом, директором НАБУ, генпрокурором, главой НБУ, антикоррупционным прокурором, секретарем СНБО, спикером ВР, премьер-министром, правоохранителями, словом всеми сливками украинской власти. Более того, ГБР должно было забрать себе расследование военных преступлений, кроме предусмотренных статьей 422 УК Украины "Разглашение информации военного характера, которая является государственной тайной".
Но, как известно, новый правоохранительный орган так и не заработал. Влетая в последний вагон, 16 ноября конкурсная комиссия успела только выбрать директора ГБР, которым должен стать бывший сотрудник прокуратуры Роман Труба, и двух его замов. Но на сегодняшний день и Труба еще не занял пост (туда его вместе с заместителями должен назначить президент по представлению премьера), да и когда займет, то будет директором без ведомства.
Чтобы не допустить процессуальной путаницы, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности предложил отсрочить передачу дел от прокуратуры к ГБР еще на год: до 1 января 2019 года. Возможно, за это время удалось бы сформировать хоть какой-то штат сотрудников "украинского ФБР". Но, видимо, голосов под эту инициативу в Раде не нашлось, так как на прошлой неделе законопроект даже не был включен в повестку дня.
Как же теперь будут расследоваться дела, которые ГПУ уже не может расследовать, а ГБР еще не может?
"Те производства, которые были начаты до этой даты (20 ноября, - "Апостроф") и относятся к компетенции ГБР, остаются расследоваться в ГПУ до момента завершения расследования, но не дольше 2 лет", - пояснил "Апострофу" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
Но не все дела в отношении высокопоставленных чиновников должны перейти в наследство ГБР. Еще около 20 тысяч дел должны быть переданы в НАБУ - и не через 2 года, а уже сейчас.
"Если все эти дела сейчас передать в НАБУ, то это полностью завалит работу НАБУ, ведь такое количество дел для этого органа, который в десять раз меньше, чем сама прокуратура, это очень много, - сказала "Апострофу" член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова. – Кроме того, давайте будем честны: по Януковичу все дела практически слиты, с половины людей из санкционного списка сняты санкции. Потом за эти слитые дела всех собак будут пытаться повесить на НАБУ, которое якобы не может расследовать эти дела. Хотя, на самом деле, если бы их хотели расследовать, то их бы расследовали за эти три года".
Учитывая "любовь" Банковой к НАБУ, операция "утопить Сытника в делах" вполне могла быть спланирована специально. Дело в том, что в октябре нардепы приняли закон 6232, которым вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс и отменяется передача дел от ГПУ в НАБУ. Закон направлен на подпись к президенту. Но Петр Порошенко, во-первых, так его и не подписал, а, во-вторых, по словам экспертов Центра противодействия коррупции, на столе у президента закон 6232 оказался уже без правки.
Что кому расследовать
Но это старые дела, а как быть с новыми, которые будут появляться после 20 ноября? Ведь, по словам Енина, на сегодняшний день Генпрокуратура не уполномочена осуществлять следственные функции по новым производствам.
"Возникает некий вакуум, но на сегодняшний день это вопрос законодательства. Генпрокурор Украины неоднократно обращал внимание на эту ситуацию, но никаких шагов с конкретным результатом сделано не было", - сказал чиновник.
Новые дела будут направляться в Нацполицию, СБУ и то же НАБУ. А решать, кому расследовать то или иное преступление, будет Генпрокуратура.
"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, генпрокурор имеет право решать так называемые споры относительно подследственности", - подчеркнул Енин.
Только неизвестно еще, как обернется дело в суде. Ведь если уголовное производство, которое по закону должно расследовать ГБР, попадет в подследственность, например, Нацполиции, то не факт, что выводы по этому производству суды будут принимать как законные.
Член конкурсной комиссии ГБР Денис Монастырский уверен, что чехарда с подследственностью не сулит правоохранительной системе страны ничего хорошего.
"Например, 20 ноября были новости о том, что трое солдат в зоне АТО погибли в результате неправильного обращения с печным оборудованием. Это подследственность военной прокуратуры. Если такой случай происходит 21 ноября, то это уже подследственность ГБР. В итоге такие дела будут перенаправляться по подследственности другим органам. Естественно, военные прокуроры будут подключаться, но уже не в юридическом статусе следователя, а в статусе процессуальных руководителей. Из-за этого будет определенная неразбериха: дело будут вести Нацполиция или СБУ, в зависимости от ситуации, а по факту часть работы будут выполнять прокуроры военной прокуратуры, - пояснил он "Апострофу". – Будет перетягивание каната. Ведь раньше, когда делом занимался один орган, было все четко и понятно. А завтра одним делом будет заниматься несколько органов, а значит дела будут затягиваться, их расследование будет малоэффективным. Плюс возможны конфликты между правоохранительными ведомствами".
Кроме того, существенно возрастет нагрузка на следователей.
"С каждым днем количество преступлений, которые необходимо будет расследовать другим органам, будет только расти, - сетует Монастырский. – Средняя нагрузка на одного следователя Нацполиции по Украине составляет порядка 200 производств, а по Киеву и области - порядка 300-500 производств. Учитывая, что практически все дела, касающиеся подследственности ГБР, это тяжкие и особо тяжкие преступления, то это минус один следователь на расследование дел, касающихся других тяжких преступлений, соответственно, сроки по расследованию могут затягиваться".
В то же время непонятно, кто будет расследовать преступления, которые совершают сами правоохранители, например, те же полицейские. Ведь согласно статьи 216 Уголовного процессуального кодекса, к подследственности ГБР относятся преступления, совершенные работником правоохранительного органа. А отдавать Нацполиции расследование преступления, совершенного ее же сотрудником, означает с большой вероятностью забыть о справедливости.
Выглядит весьма сомнительным, что такой процессуальный хаос власть просто не смогла предвидеть или, говоря сленговым языком, провтыкать. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, с созданием ГБР затягивали умышленно.
"По полномочиям ГБР становится невероятно мощным органом. ГПУ, СБУ управляемы, но они теряют свои функции и передают их совершенно новым людям, от которых власть не понимает, чего можно ожидать. Они же могут работать по депутатам, министрам и ломать все схемы, которые создавались годами. Ни одна власть не заинтересована в создании органа, который будет неподконтролен им. По полномочиям ГБР становится невероятным монстром", - резюмировал "Апострофу" Ступак.