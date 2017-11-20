В Украине рождается неимоверный монстр: как страна погружается в правовой хаос

Источник: Апостроф

Правоохранительная система Украины оказалась на грани процессуального коллапса. Все дело в том, что с 20 ноября прокуратура потеряла полномочия по расследованию целого ряда преступлений, совершаемых высшими должностными лицами страны. Отныне эти дела переходят в подследственность Государственного бюро расследований (ГБР), а этот орган до сих пор не создан. Чем грозит стране правовая неразбериха, выяснял "Апостроф".

Процессуальная чехарда

Правки в Уголовный процессуальный кодекс, которыми была предусмотрена передача дел от прокуратуры и военной прокуратуры следователям ГБР, были приняты еще осенью 2012 года. Предполагалось, что за 5 лет в стране все же появится новый правоохранительный орган, который заберет себе расследование преступлений, совершенных топ-чиновниками: экс-президентами, нардепами, министрами и их заместителями, главой и заместителями фонда госимущества, членами ЦИК, омбудсменом, директором НАБУ, генпрокурором, главой НБУ, антикоррупционным прокурором, секретарем СНБО, спикером ВР, премьер-министром, правоохранителями, словом всеми сливками украинской власти. Более того, ГБР должно было забрать себе расследование военных преступлений, кроме предусмотренных статьей 422 УК Украины "Разглашение информации военного характера, которая является государственной тайной".

Но, как известно, новый правоохранительный орган так и не заработал. Влетая в последний вагон, 16 ноября конкурсная комиссия успела только выбрать директора ГБР, которым должен стать бывший сотрудник прокуратуры Роман Труба, и двух его замов. Но на сегодняшний день и Труба еще не занял пост (туда его вместе с заместителями должен назначить президент по представлению премьера), да и когда займет, то будет директором без ведомства.

Чтобы не допустить процессуальной путаницы, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности предложил отсрочить передачу дел от прокуратуры к ГБР еще на год: до 1 января 2019 года. Возможно, за это время удалось бы сформировать хоть какой-то штат сотрудников "украинского ФБР". Но, видимо, голосов под эту инициативу в Раде не нашлось, так как на прошлой неделе законопроект даже не был включен в повестку дня.

Как же теперь будут расследоваться дела, которые ГПУ уже не может расследовать, а ГБР еще не может?

"Те производства, которые были начаты до этой даты (20 ноября, - "Апостроф") и относятся к компетенции ГБР, остаются расследоваться в ГПУ до момента завершения расследования, но не дольше 2 лет", - пояснил "Апострофу" заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

Но не все дела в отношении высокопоставленных чиновников должны перейти в наследство ГБР. Еще около 20 тысяч дел должны быть переданы в НАБУ - и не через 2 года, а уже сейчас.