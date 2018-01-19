В Украине с воскресенья ожидается существенное ухудшение погоды: снежные заносы, гололедица и порывы ветра до 25 м/с

Источник: 112.ua

В течение 21-23 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом со ссылкой на Укргдирометцентр сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь; налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица; усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Отметим, погодные условия ухудшились в Украине с 17 января.

По состоянию на утро 19 января без света из-за непогоды оставались 737 населенных пунктовв десяти областях. При этом в ГосЧС заявляют об отсутствии пробок на дорогах из-за непогоды.

В пятницу также было снято ограничение на движение транспортных средств на дорогах в Николаевской области. Продолжает действовать ограничение на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

Также продолжаются работы по расчистке дорог на двух проблемных участках автодороги М-05 Киев - Одесса.