В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине

Источник: 112.ua

Сегодня, 24 декабря, пройдут выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских). Соответствующее решение ранее было принято Центризбиркомом. Данные выборы будут первыми в этих ОТО.

В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских). По предварительным подсчетам, участие в выборах смогут принять более 356 тыс. человек.

Напомним, 29 октября прошли выборы в 201 объединенной теробщине.