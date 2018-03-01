В Украине шесть аэропортов возобновили работу

Источник: Українські новини

Аэропорты Винницы, Днипра, Запорожья, Кривого Рога, Полтавы и Сум открылись после временного прекращения работы из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Запрет на въезд грузовиков продолжается в Кропивницком и Николаеве. Также запретили крупногабаритный транспорт на всех въездах в Киев.

В Херсонской области ограничили лоцманскую проводку судов в Херсонском морском торговом порту из-за сильного ветра.

По состоянию на 19:00 снег наблюдался в Житомирской и Кировоградской областях. Небольшие осадки в Винницкой, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях.