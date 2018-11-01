В Украине сменился замглавы миссии ОБСЕ

Источник: Корреспондент.net

Марк Этерингтон в четверг, 1 ноября, вступил в должность заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после завершения полномочий Александра Хуга. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

"Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ в должности заместителя председателя миссии, привнося свой богатый опыт и профессионализм на благо миссии и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он уже работал в должности заместителя председателя СММ, будучи назначенным в апреле 2014 года.

Ранее Этерингтон также был руководителем международной группы в Южном Судане. От имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании он руководил группой в отделе стабилизации британского правительства в полевых миссиях в разных странах.