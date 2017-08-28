В Украине снизилось число переселенцев

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине по состоянию на 28 августа 2017 года в Украине зарегистрировано 1 миллион 586 тысяч 135 переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

"По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 586 135 переселенцев или 1 276 900 семей из Донбасса и Крыма", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что получателям было выделено 1 миллион 889 тысяч 570 гривен помощи.