28.08.2017
В Украине снизилось число переселенцев
Источник: КорреспонденТ.net
В Украине по состоянию на 28 августа 2017 года в Украине зарегистрировано 1 миллион 586 тысяч 135 переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.
"По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 586 135 переселенцев или 1 276 900 семей из Донбасса и Крыма", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что получателям было выделено 1 миллион 889 тысяч 570 гривен помощи.
Новости раздела
Украина
27.08.2017
Украинцев ждут еще одни длинные выходные
Стало известно, сколько будем отдыхать в октябре по случаю Дня защитника Украины.
Украина
27.08.2017
Донецк отмечает День города и День шахтера
В центре Донецка проходит необычная выставка - коммунальной техники. Звучат песни о Донецке и России.
Украина
27.08.2017
Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания
31-летний мужчина, которого сбил сын Нестора Шуфрича на пешеходном переходе на Bentley, пребывает в тяжелом состоянии.
Украина
26.08.2017
Украина выбрала участницу детского Евровидения
Анастасия Багинская занимается вокалом с пяти лет.
Украина
26.08.2017
Порошенко: Украина на пути коренных преобразований
Россия делает все возможное, чтобы заблокировать движение по этому пути, подчеркнул президент.
Украина
26.08.2017
Порошенко объяснил участие солдат НАТО в параде
Президент отметил символичность иностранных солдат на Майдане.
Украина
25.08.2017
В киевском супермаркете засняли евшую суши мышь
Маленькую мышку снял на видео покупатель.
Украина
25.08.2017
В ЕС изучают "план Маршалла" для Украины
Еврокомиссии предоставили проект документа помощи Украине.
Украина
24.08.2017
В СБУ взрыв в Киеве назвали хулиганством
На месте взрыва работают специалисты СБУ и полиции.
Украина
24.08.2017
Взрыв в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
В результате взрыва госпитализированы две женщины и мужчина.