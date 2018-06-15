В Украине снизился уровень безработицы

Источник: Корреспондент.net

В Украине в мае 2018 года уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,2%. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Так, в Государственной службе занятости в марте было зарегистрировано 316 тысяч безработных (в апреле число безработных составляло 326,8 тысяч человек). Таким образом, количество безработных уменьшилось на 10,8 тысяч человек.

Средний размер пособия на одного безработного в марте 2018 года составил 2 426 гривен.