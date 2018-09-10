В Украине снизят тарифы на транспортировку газа
Источник: Корреспондент.net
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг планирует с 2019 года вдвое уменьшить тарифную систему "вход-выход" для газотранспортной системы. Об этом заявила глава регулятора Оксаны Кривенко в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 10 сентября.
Глава НКРЭКУ отметила, что для трансграничных точек тарифы планируется трансформировать из двухставочных в одноставочные, а тариф для всех внутренних точек выхода из ГТС в Украине привести к единому уровню.
"Мы увидели возможность установления отдельных тарифов для точек входа внутренних (с газодобывающих компаний) и трансграничных. По модели расчет таких изменений показывает, что для наших внутренних точек входа тариф будет немного ниже, чем для трансграничных. И это будет стимулировать газодобывающие компании для добычи и передачи газа, не будет на них такой нагрузки. С 1 января 2019 года мы планируем установить тарифы для точек входа-выхода, уменьшенные, как минимум, вдвое", - добавила Кривенко.
В то же время глава НКРЭКУ высказала мнение, что предложения Нафтогаза и Укртрансгаза по корректировке методики тарифообразования на транспортировку газа, конструктива не содержат. Но для Укртрансгаза будет применяться стимулирующее регулирование.