В Украине со следующей недели начнется потепление

Источник: Українські новини

В Украине со следующей недели, 5-6 марта, начнется потепление.

Синоптик отметила, что 27 февраля и ближайшей ночью на юге нашей страны ожидаются снегопады, метели и снежные заносы.

В среду днем стихия немного ослабеет, но уже под вечер очередной циклон снова обрушится на юг Украины и на юго-восток включая Днипро и окружающие районы.

"Поэтому вечером в среду на Одесчине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожской обл., Донбассе, Днепропетровщине, в Крыму и Приазовье снова будет очень сложная ситуация - снегопады, метели, налипание мокрого снега, существенное ухудшение видимости", - написала она.