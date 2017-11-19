В Украине собираются закрыть все интернаты: что будет вместо них

Источник: Українські новини

По Национальной стратегии реформирования институциональных учреждений до 2026 года в Украине закроют интернаты. Это станет следствием реформы. Для этого в стране создадут новые услуги для семей и детей. Вместо интерната появятся Центры социальной помощи семьям и детям. В таких центрах в общине будут предоставлять услуги: социально-психологическая реабилитация, работа с родителями детей для возвращения ребенка в семью, социальная адаптация детей в общество, социальная профилактика, улучшение отношений в семье и другие.

На базе Центра будут отделения срочного устройства детей, отделение для родителей с детьми, малый групповой домик, социальная квартира, отделение неотложной помощи семьи и отделение дневного пребывания семей с детьми с ограниченной жизнедеятельностью.

Так, в отделении срочного устройства детей временно будут проживать дети из неблагополучных семей: если ребенок в семье терпит насилие, а также найденные или подброшенные дети. В таком отделении ребенок может пребывать не больше девяти месяцев. За это время социальные работники должны решить проблему в семье или найти ему новую.

В отделении для родителей с детьми будут находиться родители, в которых есть риск отказа от ребенка. Мать или отец с ребенком может находится в отделении год. Это время социальные работники будут работать над тем, чтобы ребенок остался в семье.

Дети, которых не удастся оставить в семье будут жить в малых групповых домиках. Он будет рассчитан не больше, чем на 15 детей. Жизнь в таком домике будет приближена к семейным условиям. С детьми в домике будет пять педагогов – за каждым закрепится по два-три ребенка. Дети будут жить в комнатах по двое-трое. При этом дети будут ходить в общеобразовательную школу.

В социальной квартире смогут проживать сироты и дети без родительского попечения от 18 до 23 лет. Кроме проживания в соцквартире будут помогать человеку стать частью общества, реабилитироваться, найти работу, восстановить отношения с родственниками.

Реформа будет проходить в два этапа. Сначала в каждой области проанализируют создадут план перепрофилирования интернатов – это займет 2018 год. А с 2019-го начнется выведение детей из интернатов – возвращение в семьи или поиск новых родителей.

Всего реформа займет девять лет. Первой реформа стартует в Житомирской области. Региону будет помогать организация "Люмос", основана британской писательницей Джоан Роулинг. Эта организация работает над реформированием интернатов по всем миру.