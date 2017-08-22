В Украине сокращается добыча угля

Источник: КорреспонденТ.net

По состоянию на июль 2017 года добыча угля в Украине сократилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 14,4 млн тонн. По сравнению с июнем текущего года падение добычи составило 1,9%.

Отметим, что добыча угля в Украине существенно сократилась с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года, поскольку именно там находилась большая часть угольных шахт страны.

При этом на неподконтрольной части Донбасса остались основные залежи антрацита, используемого на львиной доле ТЭС страны. В частности, из 24 миллионов тонн угля, которые потребляет в год украинская энергетика, более 9 миллионов - уголь антрацитовой группы.