22.08.2017
В Украине сокращается добыча угля
Источник: КорреспонденТ.net
По состоянию на июль 2017 года добыча угля в Украине сократилась на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 14,4 млн тонн. По сравнению с июнем текущего года падение добычи составило 1,9%.
Отметим, что добыча угля в Украине существенно сократилась с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года, поскольку именно там находилась большая часть угольных шахт страны.
При этом на неподконтрольной части Донбасса остались основные залежи антрацита, используемого на львиной доле ТЭС страны. В частности, из 24 миллионов тонн угля, которые потребляет в год украинская энергетика, более 9 миллионов - уголь антрацитовой группы.
Новости раздела
Украина
22.08.2017
Эксперты: В Украине снова активировался вирус
Новая волна распространения началась 22 августа.
Украина
21.08.2017
Минюст объяснил миллионные зарплаты сотрудников
Чиновники, которые получили по миллиону гривен, заработали их своим трудом, говорят в Минюсте.
Украина
21.08.2017
СБУ: Задержан чиновник, проводивший закупки в ДНР
Для шахт Волыни закупили оборудование на 25 млн грн.
Украина
21.08.2017
Порошенко об Украине: Самое сложное уже позади
Президент также считает, что точка невозврата еще не пройдена.
Украина
21.08.2017
На Запорожской АЭС отключили энергоблок
Сейчас на станции в работе находятся три энергоблока.
Украина
21.08.2017
НАБУ: Дело ПриватБанка может нанести ущерб стране
Дело национализированного банка находится на особом контроле.