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27.11.2017

В Украине сократились долги по зарплатам

Источник: Корреспондент.net

В Украине общая сумма задолженности по выплате заработной платы в октябре текущего года сократилась на 0,4%. Однако с начала года этот показатель вырос на 37,2% и на 1 ноября 2017 года составил 2,458 млрд грн, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, в октябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,7% и на 1 ноября текущего года составила 1,333 млрд грн.

При этом задолженность по зарплате в октябре сократилась в Днепропетровской (на 21,9%), Херсонской (на 16,1%), Черниговской (на 9,2%), Черновицкой (на 7,5%), Кировоградской и Харьковской (на 5,0%), Одесской (на 3,8%), Винницкой (на 3,0%), Ривненской (на 2,0%) областях и г.Киеве (на 2,5%).

Также ведомство отмечает рост задолженности по заработной плате. В минувшем месяце он зафиксирован в Закарпатской (в 2,2 раза), Черкасской (на 28,4%), Волынской (на 19,3%), Киевской (на 9,2%), Ивано-Франковской (на 7,6%), Запорожской (на 7,5%), Сумской (на 5,7%), Житомирской (на 3,7%) областях.

К началу ноября более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (30,0%) и Луганской (16,0%) областях.

В октябре-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере образования – на 56,9% (до 8,5 млн грн), искусства, спорта, развлечений и отдыха – в 2 раза – до 2,09 млн грн, государственного управления и обороны, обязательном соцстраховании – на 13,7% - 5,7 млн грн, финансовой и страховой сфере – на 8,7% - до 21,0 млн грн, оптовой и розничной торговли – на 6,4% - до 17,6 млн грн, в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 8% - до 8,5 млн грн, информации и телекоммуникаций – на 5,9% - до 6,4 млн грн, сельского хозяйства – на 5,7% - до 17,8 млн грн, временного размещения и организации питания – на 4,9% - на 3,0 млн грн.

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – на 6,6% - до 113,6 млн грн, здравоохранения – на 2,5% - до 36,6 млн грн, предоставления других видов услуг – на 14,9% - до 0,31 млн грн, операций с недвижимым имуществом – на 1,7% - до 47,96 млн грн, промышленности – на 0,5% - 1,889 млрд грн, транспортного, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 0,4% - до 189,7 млн грн.

 

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