В Украине сократилось количество населения

Источник: Корреспондент.net

В течение января-сентября 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысяч человек. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Так, по оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2018 года составила 42 220, 8 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 59 рожденных", - отмечается в сообщении.