В Украине сократилось поголовье коров и свиней

Источник: Корреспондент.net

За год количество коров и свиней сократилось на 3,8% и 8,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает Госстат.

Отмечается, что в течение года в Украине наблюдалось сокращение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, кроме домашней птицы.

Также за год уменьшилось количество овец и коз - на 5%. Среди всех видов сельскохозяйственных животных только показатель домашней птицы показал прирост. Поголовье птицы возросло на 2,5%.

Кроме того, сообщается о сокращении сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются выращиванием коров (-3,4%), свиней (-6,4%) и коз (-3,2%). Зато на 4,7% выросло количество с/х предприятий, выращивающих птицу.

Вместе с тем в январе Украине удалось увеличить производство яиц и мяса.