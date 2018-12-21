В Украине сократилось промпроизводство

Так, в ноябре 2018 года промпроизводство сократилось на 2,1% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 0,5% (скорректированных) по сравнению с октябрем 2018 года.

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого рост промпроизводства составил 1,6%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,2%, в перерабатывающей промышленности - 1,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,0%.