В Украине создали новую службу при Минсоцполитики для проверок получателей соцпомощи

Источник: Українські новини

Кабинет Министров в связи с реформой Министерства социальной политики создал Государственную социальную службу.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.

Госсоцслужба создана как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра социальной политики, она будет реализовывать госполитику в сфере соцзащиты населения и защиты прав детей, а также будет осуществлять госконтроль во время предоставления социальной поддержки.

Численность работников Госсоцслужбы установлена в 120 человек.

Минсоцполитики должно в двухмесячный срок внести Кабмину проект положения о Госсоцслужбе.

Кроме того, Минсоцполитики вместе с региональными госадминистрациями должно в трехмесячный срок провести функциональное обследование структурных подразделений по вопросам соцзащиты населения и служб по делам детей с целью обновления организационной структуры путем отделения структурных подразделений для осуществления контролирующих функций Госсоцслужбы.

В пояснительной записке к документу отмечается, что создание Госсоцслужбы позволит размежевать функции по формированию госполитики в сфере соцзащиты населения, которые остаются за Минсоцполитики, и ее реализации, которые возлагаются на новосозданную службу.

В записке также отмечается, что, согласно соглашению между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, Минсоцполитики должно установить эффективный контроль за использованием средств госбюджета при предоставлении соцподдержки.

Соглашением предусмотрено, что в случае создания при Минсоцполитики системы социального инспектирования в госбюджет будет перечислено 20 млн долларов.