В Украине средняя зарплата выросла до 7,5 тыс. грн: в каких сферах зарабатывают больше всего

Украина

Комментарий: Украина в ожидании мира, реформ и справедливости

2018 год должен стать для Украины решающим в борьбе с коррупцией. Либо клептократия сохранится, либо же будет повержена. Исход зависит от президента, генпрокурора и главы СБУ, считает Сергей Руденко.