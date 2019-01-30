В Украине стали меньше выпекать хлеба

Источник: Корреспондент.net

В 2018 году в Украине значительно сократилось производство хлеба. Больше всего сокращение коснулось производства ржаного хлеба. Об этом в среду, 30 января, сообщает Госстатистики.

Так, производство ржаного хлеба в прошлом году по сравнению с 2017 годом сократилось почти на 48% - до 6 тысяч 16 тонн.

В то же время пшеничного хлеба в Украине в минувшем году стали выпекать лишь на 10% меньше, чем годом ранее. В 2018 году его было произведено 395 тысячи 35 тонн.

Также упало производство ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба в прошлом году - на 10%, до 299 тысяч 315 тонн.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 9,6% по сравнению с 2017 годом - до 949 тысяч 235 тонн.

Меньше стали выпекать и диетического хлеба - на 7,6%. В минувшем году его выпустили 1000 451 тонны.

Однако, возросло производство других видов хлеба - на 31,6%, до 5 тысяч 347 тонн.