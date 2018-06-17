В Украине стало меньше пыток - спецдокладчик ООН

Источник: Корреспондент.net

В Украине после 2016 года стало значительно меньше случаев нечеловеческого отношения и пыток. Об этом заявил специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер в интервью Зеркалу недели после того, как в мае-июне оценивал ситуацию о запрете пыток в Украине.

"Должен сказать, что после 2016 года случаев нечеловеческого отношения, пыток на территории, контролируемой властями Украины, стало значительно меньше", - сказал Мельцер.

По его словам, в 2014-2016 годах "была достаточно распространена практика незаконных держаний под стражей, бесчеловечного отношения, но с тех пор ситуация с этим улучшилась".

Он отметил, что "в изоляторах временного содержания ситуация уже более-менее нормальная". Однако, по словам Мельцера, заявления о ненадлежащем отношении касаются именно задержания - до того, как человека официально берут под стражу и регистрируют ее в журнале.

"А это может длиться три дня и больше. Когда человека держат не официально в камере в отделении полиции, а где-то в подвале или даже в кабинетах следователей, оперативников. Там могут применять серьезные избиения и пытки", - сказал он.

Спецдокладчик ООН рассказал, что для пыток используют электрошокеры, людей подвешивают в наручниках. "Даже 14-летние четко описали, как выполнялась с ними эта процедура. Рассказывали и о том, что на голову надевали полиэтиленовые пакеты, заворачивали липкой лентой на шее, чтобы сделать удушение. Кроме того, бывали еще и устные угрозы: насилия, избиения, сексуального насилия", - отметил он.

Мельцер подчеркнул, что эффективность деятельности полицейских не должна оцениваться по плановым показателям.

Отвечая на вопрос о наличии так называемых "тайных тюрем СБУ", спецдокладчик ООН сказал: "Мы встречались с руководством СБУ, именно они и заявили, что таких мест уже нет".