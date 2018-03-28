В Украине стремительно растет средняя зарплата, - Госстат

Источник: Українські новини

Средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале составила 7828 грн, что более чем вдвое превышает показатель минимальной зарплаты на текущий год, закрепленный в законе о Государственном бюджете.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

За год рост составил 26,1%. Индекс реальной заработной платы (с февраля по февраль) составил 110,5%.

В отраслевом разрезе зарплаты выше средней зафиксированы в промышленности (8347 грн), в торговле (8537 грн), на транспорте (8496 грн), в сфере ІТ (13242 грн), в сфере финансовой деятельности (14404 грн), в научной деятельности (10524 грн). Зарплаты в бюджетной сфере несколько ниже, но они также существенно превышают минимальный показатель.

В региональном разрезе зарплаты выше средней получали работники предприятий и организаций Донецкой и Киевской областей. Приближаются к среднему по стране показатели предприятий Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской областей. В Киеве средняя зарплата достигла 12124 грн.

Одновременно, согласно данным Госстата, уменьшается показатель задолженности по зарплатам. Причем наибольшую долю долгов составляют устаревшие задолженности, сформированные прежде всего на экономически неактивных предприятиях восточных областей, остановленных, в том числе, через боевые действия.