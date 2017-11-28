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28.11.2017

В Украине существенно выросла реальная зарплата

Источник: Корреспондент.net

В октябре этого года реальная зарплата в Украине по сравнению с октябрем прошлого года выросла на 19,9%. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщила Государтсвенная служба статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре по сравнению с сентябрем 2017 года увеличилась на 0,4%, в годовом измерении – на 37,9%, составив 7377 грн, тогда как в сентябре - 7351 грн, августе – 7114 грн, июле - 7339 грн, в июне - 7360 грн, в мае – 6840 грн, апреле - 6659 грн, марте – 6752 грн, феврале - 6209 грн, январе – 6008 грн.

Отмечается, что наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 54%), Черновицкой (на 51,4%), Кировоградской (на 48,9%), Закарпатской (на 48,6%), Хмельницкой (на 48,4%), Херсонской (на 47%), Винницкой и Черкасской (на 46,9%), Сумской и Житомирской (на 46,7%), Ивано-Франковской (на 45,3%), Волынской (на 45,2%), Черниговской (на 44,9%), Львовской (на 44,1%), Полтавской (на 43,3%), Харьковской (на 42,2%) областях, в Киеве - на 30,9%.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 20,8% и 22,4% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 11454 грн, самый низкий в Черновицкой области – 5772 грн.

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