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В Украине свирепствует новый заботливый вирус-вымогатель

Источник: vgorode.ua

22.05.2017

В Украине обнаружен новый вирус-вымогатель XData. Скорость его распространения в четыре раза больше, чем у недавно нашумевшего WannaCry. Состоянием на пятницу, 19 мая, было подтверждено 135 уникальных случаев инфицирования - 95% из них пришлось на украинских пользователей.

Для сравнения, WannaCry навредил всего 30 украинцем из 200 000 зараженных пользователей по всему миру. Это доказывает, что темпы распространения XData в четыре раза выше, но вирус пока не начал массово заражать компьютеры вне Украины.

 

XData шифрует все файлы с помощью алгоритма AES. За расшифровку требуют выкуп. Злоумышленники запрашивают от 0,1 до 1 биткоина в зависимости от объема зашифрованных данных и того, пострадал отдельный компьютер или сеть компании. Курс биткоина составляет более $2 100, а значит выкуп — от 5 800 до 58 000 гривен. 

После шифрования все файлы имеют расширение .~xdata~. Вирус не меняет фон рабочего стола, а лишь располагает в основных директориях текстовый файл How Can I Decrypt My Files. В нем объясняется, что чтобы расшифровать файлы необходимо отправить специальный ключ по одному из email-адресов.

- Не волнуйтесь, если вы не можете найти файл ключи. В любом случае свяжитесь с поддержкой, - заботливо пишут злоумышленники.

Как XData распространяется и заражает компьютеры пока не известно. Стандартными путями для вирусов-вымогателей являются фишинговые атаки через электронные письма с зараженными вложениями, использование эксплойтов ОС, фальшивые рекламные ссылки, зараженные установщики и другие. Среди украинских пострадавших в основном компьютерные сети компаний.

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