В Украине уменьшилось число получателей субсидий

Источник: Корреспондент.net

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2019 года получали 3649,0 тысяч домохозяйств, в то время как в декабре 2018 года - 3916,8 тысяч. Об этом в среду, 20 февраля, сообщается на сайте Госстата.

По данным ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 21,3% и составил 915,9 грн.

В то же время сообщается, что в январе 2019 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату ЖКУ обратились 279,4 тысяч домохозяйств - на 55,5% больше, чем в январе 2018 года.

По данным Госстата, в январе 2019 года назначены субсидии 367,5 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, количество таких домохозяйств увеличилось в 2,1 раза.