В Украине уменьшилось количество больных корью

Источник: Корреспондент.net

В Украине количество заболевших за последнюю неделю составляет 615 человек. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечается, что среди заболевших корью 301 взрослый и 314 детей. Это на 20,23% меньше, чем на предыдущей неделе.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 5 743 человека: 1 812 взрослых и 3 831 ребенок), Закарпатской (всего 2 981 человек: 553 взрослых и 2 428 детей), Ивано-Франковской (всего 2 731 человек: 781 взрослый и 1 950 детей), Одесской (всего 2 325 человек: 1 174 взрослых и 1 151 ребенок), городе Киеве (всего 2 044 человека: 1 276 взрослых и 768 детей) и Тернопольской (всего 1 580 человек: 615 взрослых и 965 детей) областях.

С начала года количество пациентов, у которых диагностировали корь, составляет 29 тыс. 444 человека - 12 020 взрослых и 17 424 ребенка.

"Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых", - отметили в Центре.