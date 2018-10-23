В Украине ускорилось падение промпроизводства

Источник: Корреспондент.net

В Украине объемы промышленного производства в сентябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - 2,2%.