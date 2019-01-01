В Украине увеличился прожиточный минимум

Вместе с тем, сумма прожиточного минимума увеличится еще дважды в течение года: в июле - до 1936 грн и в декабре - до 2027 грн.

Закон устанавливает прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января в размере в 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн;

Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2019 года - 1626 грн, с 1 июля - 1699 грн, с 1 декабря - 1779 грн;

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года - 2027 грн, с 1 июля - 2118 грн, с 1 декабря 2218 грн;

Для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года - 1921 грн, с 1 июля - 2007 грн, с 1 декабря - 2102 грн;

Для лиц, которые утратили трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 грн, с 1 июля - 1564 грн, с 1 декабря - 1638 грн.

Напомним, в 2018 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составлял 1700-1777-1853 грн соответственно; для детей до 6 лет - 1492-1559-1626 грн; в возрасте от 6 до 18 лет - 1860-1944-2027 грн.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум составлял сначала 1762 грн, потом повысился до 1841 грн и еще раз - до 1921 грн.

Для лиц, которые утратили трудоспособность, - 1373-1435-1497 грн.