В Украине в 2018 году выросло потребление газа

Источник: Корреспондент.net

В прошлом году в Украине незначительно выросло потребление газа по сравнению с 2017 годом. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба Укртрансгаза в пятницу, 4 января.

"Потребление газа в 2018 году составило 28,5 млрд кубометра газа, что всего на 0,4% больше чем в 2017 году", - говорится в сообщении.