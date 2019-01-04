04.01.2019
В Украине в 2018 году выросло потребление газа
Источник: Корреспондент.net
В прошлом году в Украине незначительно выросло потребление газа по сравнению с 2017 годом. Соответствующие данные обнародовала пресс-служба Укртрансгаза в пятницу, 4 января.
"Потребление газа в 2018 году составило 28,5 млрд кубометра газа, что всего на 0,4% больше чем в 2017 году", - говорится в сообщении.
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