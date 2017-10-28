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28.10.2017

В Украине "в тени" остается более триллиона гривен

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине в 2016 году объем экономики, с которой не платятся налоги, т.е. "теневой", составил 1,1 триллиона гривен, по данным исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА).
 
 
И это при том, что ВВП в том же году составил 2,38 трлн грн, а доходная часть госбюджета — 595 млрд грн.
 
По данным АССА Украина в 2016 году заняла третье место (45,16%) в списке стран с крупнейшей теневой экономикой. Нас обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).
 
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