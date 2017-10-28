28.10.2017
В Украине "в тени" остается более триллиона гривен
Источник: КорреспонденТ.net
В Украине в 2016 году объем экономики, с которой не платятся налоги, т.е. "теневой", составил 1,1 триллиона гривен, по данным исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА).
И это при том, что ВВП в том же году составил 2,38 трлн грн, а доходная часть госбюджета — 595 млрд грн.
По данным АССА Украина в 2016 году заняла третье место (45,16%) в списке стран с крупнейшей теневой экономикой. Нас обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).
Новости раздела
Украина
28.10.2017
В Киеве женщина бросила младенца на вокзале
Сын якобы мешал женщине отдыхать и употреблять алкогольные напитки.
Украина
28.10.2017
Порошенко наградил Чийгоза и Умерова орденами
Бывшие политзаключенные получили награды За заслуги II и III степени.
Украина
28.10.2017
Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере науки и технологии
Действие украинско-американского соглашения будет возобновлено до 2019 года.
Украина
28.10.2017
Волкер остался доволен визитом в Украину
Представитель Госдепа положительно оценил встречу с Порошенко.
Украина
28.10.2017
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины
Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом.
Украина
28.10.2017
Саакашвили: Луценко готовится меня арестовать
Экс-губернатор считает, что его силой хотят выслать в Грузию.
Украина
28.10.2017
В центре Киева расстреляли мужчину
Неизвестные открыли огонь по посетителю ресторана.
Украина
27.10.2017
В следующем году в Украине начнется строительство платных концессионных дорог
Сколько будет стоить проезд по качественному автобану для украинцев и готовы ли иностранные инвесторы вкладывать деньги в отечественную инфраструктуру?
Украина
27.10.2017
Прокуратура передала вертолетную площадку Януковича в управление госпредприятию
Теперь вертолетной площадкой будет управлять ГП "Финансирование инфраструктурных проектов"
Украина
27.10.2017
Украина 29 октября перейдет на зимнее время
Стрелки часов будут переведены на час назад