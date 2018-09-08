В Украине в воскресенье будет облачно, местами пройдут сильные дожди

Источник: Українські новини

В воскресенье, 9 сентября, в Киеве переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях - переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+23 градуса.

В Карпатах местами дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +11...+16 градусов.В Моршине ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Трускавце ночью +10...+12 градусов, днем +18...+20 градусов.

В Сваляве ночью +10...+12 градусов, днем +19...+21 градус.

В северных областях переменная облачность. Ночью в Черниговской и Сумской областях без осадков, в Киевской и Житомирской - местами дождь; днем местами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+15 градусов, днем +19...+25 градусов.

В центральных областях переменная облачность, местами дождь, днем местами сильный. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, иногда порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+16 градусов, днем +16...+22 градуса.

В восточных областях переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+18 градусов, днем +19...+25 градусов.

В южных областях переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +18...+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Ялте местами дождь. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +22...+24 градуса.

8 сентября по состоянию на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла +20...+22 градуса, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.