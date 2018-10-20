В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия

Источник: Корреспондент.net

В Украине оперативными подразделениями в этом году задокументированы 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки - вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Аброськин отметил, что одна из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, - выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов.

"Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где не ведутся боевые действия. Следовательно, речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы Нацполиции также отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием Оружие и взрывчатка.

"Только в этом году мы уже провели две операции Оружие и взрывчатка. За время проведения последней из них из незаконного оборота изъяты и направлены на исследование 913 единицы огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Кроме этого, изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - отметил Аброськин.

Он также подчеркнул, что это направление деятельности полиции находится на постоянном контроле руководства Национальной полиции Украины.