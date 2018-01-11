В Украине весь польский сыр является фальсификатом

Источник: Українські новини

Абсолютно весь сыр, который якобы производится в Польше и продается в Украине, является фальсификатом.

Максим Гончар, председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по защите прав потребителей "Потребительское доверие" рассказал, что импортеры, в том числе европейские, массово сбывают на украинском рынке неликвид.

"Украинцы ментально воспринимают импортное как качественное. А на самом деле проверенные нами польские сыры на 100% оказались фальсификатом. Вся продукция в разном процентном составе содержала жиры немолочного происхождения", - рассказал Гончар.

"Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Все это контрабанда. Почему продукция незаконно попадает на наш рынок, это уже вопрос к службе безопасности", - добавил он.

Среди украинской продукции фальсификат - почти 50%.

С апреля производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения. Такую возможность государственные органы получат с началом действия закона № 2042-VIII "Государственный контроль, осуществляемый с целью проверки соответствия законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных".