В Украине вошли в оборот банкноты номиналом 500 грн с подписью Смолия

Источник: Корреспондент.net

С сегодняшнего дня, 22 февраля, в Украине введены в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, сообщается, что НБУ ввел в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска в соответствии с решением правления НБУ от 29 января 2019 года № 68-рш.

Отмечается, что таким образом обеспечивается наличное обращение в рамках планового на текущий год выпуска на смену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот.