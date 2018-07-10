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10.07.2018

В Украине возросла денежная масса

Источник: Корреспондент.net

Денежная масса в Украине в июне 2018 года выросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн. Такие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародовал во вторник, 10 июля, Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно им, денежная база увеличилась за прошлый месяц сразу на 3,1% - до 419,95 млрд грн.

"Такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% - до 864,42 млрд грн", - говорится в сообщении.

В целом, по данным регулятора, с начала 2018 года объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы - всего на 0,1%.

НБУ уточняет, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли на 5,9% - до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1%, до $8,5 млрд.

В то же время остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за прошлый месяц сократились: по гривневым вкладам - на 5,6%, до 243,8 млрд грн, по валютным (в долларовом эквиваленте) - на 1,3%, до $5,1 млрд.

Таким образом, общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд грн, констатирует регулятор.

Он указывает, что кредитный портфель банков в нацвалюте в июне сократился на 1,4% - до 584,9 млрд грн за счет уменьшения кредитов бизнеса на 1,8% - до 468,2 млрд грн, тогда как портфель кредитов физлицам остался почти на уровне предыдущего месяца - 116,7 млрд грн.

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