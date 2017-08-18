В Украине возросла смертность дельфинов: Минэкологии подозревает инфекцию или отравление

Источник: 112.ua

В морской акватории Украины (Чорное и Азовское моря) наблюдается повышение смертности дельфинов по сравнению с показателями прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Такие выводы Министерство сделало, проанализировав полученные сообщения о случаях выбросов мертвых и истощенных дельфинов на пляжи в летнюю пору. Также сообщается, что причины повышенной смертности китообразных пока неизвестны.

По словам замглавы Минэкологии Остапа Семерака, установлением причин смертности занимаются специалисты Украинского научного центра экологии моря и Национальной академии наук Украины.

Специалисты предполагают, что причиной повышенной смертности дельфинов могут являться инфекционные заболевания или отравление токсическими веществами.

Также в сообщении говорится, что повышенная смертность среди китообразных наблюдается не только в морской акватории Украины, но и в акваториях Румынии, Грузии и России.