Найти

18.08.2017

В Украине возросла смертность дельфинов: Минэкологии подозревает инфекцию или отравление

Источник: 112.ua

В морской акватории Украины (Чорное и Азовское моря) наблюдается повышение смертности дельфинов по сравнению с показателями прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Такие выводы Министерство сделало, проанализировав полученные сообщения о случаях выбросов мертвых и истощенных дельфинов на пляжи в летнюю пору. Также сообщается, что причины повышенной смертности китообразных пока неизвестны.

По словам замглавы Минэкологии Остапа Семерака, установлением причин смертности занимаются специалисты Украинского научного центра экологии моря и Национальной академии наук Украины.

Специалисты предполагают, что причиной повышенной смертности дельфинов могут являться инфекционные заболевания или отравление токсическими веществами.

Также в сообщении говорится, что повышенная смертность среди китообразных наблюдается не только в морской акватории Украины, но и в акваториях Румынии, Грузии и России.

 

Новости раздела
Украина
18.08.2017
На Одесчине неадекватный маршрутчик выгнал людей
Водитель орал на пассажиров и выгнал всех из маршрутки.
Украина
18.08.2017
СМИ: Яценюк купил Эспрессо за день до Майдана
Доля в ООО "Астра Финанс", которое владеет телеканалом Эспрессо, была куплена Яценюком перед самым Евромайданом.
Украина
18.08.2017
Десятки тысяч жителей Донбасса не имеют доступа к питьевой воде, - УКГВ ООН
Почти 400 тыс. гражданских лиц по обе стороны фронта не имели доступа к питьевой воде в течение нескольких дней
Украина
18.08.2017
Германия дала Киеву €280 тысяч на обучение чиновников
Так, около 200 госслужащих, журналистов пройдут квалифицированное обучение.
Украина
18.08.2017
Мужчина на Крещатике передумал прыгать с отеля
Четырехчасовые переговоры с потенциальным самоубийцей дали результат.
Украина
17.08.2017
Украинский завод будет обслуживать Boeing и Airbus
Украинское госпредприятие планирует ремонтировать и технически обслуживать мировых лидеров авиастроения.
Украина
17.08.2017
В одесском СИЗО зверски убили инспектора
В убийстве подозревается один из следственно-задержанных.
Украина
17.08.2017
В Киеве неизвестные остановили трамвай, чтобы его разрисовать
Водителю трамвая забрызгали лицо.
Украина
17.08.2017
В СБУ отреагировали на задержание "диверсантов" в Донецке
В ведомстве указали на нестыковки в текстах и видеоматериалах от ДНР.
Украина
17.08.2017
Укрзализныця уменьшила прогноз доходов на 2,3 млрд
Компания пересмотрела финансовый план на 2017 год.
Украина
17.08.2017
На Андреевском спуске произошел обвал почвы
Оползень произошел рядом с жилым домом.
Украина
16.08.2017
Сторожевая застава: новый трейлер украинской ленты
Премьера фэнтезийного фильма ожидается 12 октября этого года.
На Одесчине неадекватный маршрутчик выгнал людей | В Днепре в окно квартиры бросили гранату