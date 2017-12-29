29.12.2017
В Украине вступил в силу закон, который отменяет сокращение количества прокуроров
Источник: 112.ua
В Украине вступил в силу закон "О прокуратуре", согласно которому отменяется уменьшение количества прокуроров до 10 тыс. с начала 2018 года. Вчера документ опубликовали в "Голосе Украины".
Из действующего закона изъяли норму, согласно которой с 1 января 2018 года количество прокуроров должно было уменьшиться до 10 тыс. человек.
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