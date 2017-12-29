В Украине вступил в силу закон, который отменяет сокращение количества прокуроров

Источник: 112.ua

В Украине вступил в силу закон "О прокуратуре", согласно которому отменяется уменьшение количества прокуроров до 10 тыс. с начала 2018 года. Вчера документ опубликовали в "Голосе Украины".

Из действующего закона изъяли норму, согласно которой с 1 января 2018 года количество прокуроров должно было уменьшиться до 10 тыс. человек.