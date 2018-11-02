В Украине втрое упали темпы роста добычи газа

В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Укргаздобыча за 10 месяцев 2018 года увеличилась на 0,78% и составила 12,75 млрд куб. м.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Укрнафта в январе-октябре 2018 года добыла 890,1 млн куб. м газа, а другие компании - 3,66 млрд куб. м.

Отметим, в прошлом году добычу газа в Украине выросла на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. Таким образом, в этом году темпы роста добычи упали в три раза.

В то же время, вначале года Ассоциация газодобывающих компаний Украины рассчитывала, что в 2018 году производство газа в Украине вырастет на 5-7%.