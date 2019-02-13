В Украине вынесли первый приговор за буллинг

Источник: Українські новини

В Украине по новому закону о буллинге впервые осудили за травлю ученицу Бориспольской СОШ №7. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в Едином реестре судебных решений 11 февраля.

Так, в постановлении Бориспольскго горрайонного суда Киевской области говорится, что школьница выложила в социальную сеть Instagram непристойные фото другой девочки.

"... совершила буллинг, то есть действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций, в отношении несовершеннолетнего "ОСОБА_3", что проявилось в освещении непристойных фото в сети "инстаграм", в результате чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей. Ответственность за указанное деяние несет "ОСОБА_1" по признакам правонарушения предусмотренного ч.3 ст.173-4 КУоАП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде виновная школьница свою вину признала, а также попросила строго не наказывать. Данное обстоятельство при вынесении приговора стало смягчающим при вынесении приговора.

С матери виновной, которая работает кассиром в "Ощадбанке", взыскали 1234 гривны 20 копеек (вместе с судебным сбором).