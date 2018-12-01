В Украине выпало до 23 сантиметров снега

Источник: Корреспондент.net

В Украине в первый день зимы, кроме западных областей, будет выпадать умеренный снег, сообщает Гидрометцентр.

С утра 1 декабря в Карпатском регионе уже выпало до 23 см снега, сильный снегопад ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях.