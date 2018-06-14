В Украине вырос дефицит внешней торговли

Источник: Корреспондент.net

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2018 года составил 1,423 миллиарда долларов. Это в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 968,6 миллиона долларов.

Экспорт товаров из Украины за указанный период, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, вырос на 12,8% - до 15,457 миллиарда долларов, импорт - на 15,1%, до 16,880 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (за январь-апрель 2017 года - 0,93), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 210 стран мира.

Также отмечается, что экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 26,6% - до 6,629 миллиарда долларов, импорт товаров из стран ЕС - на 12,8%, до 6,927 миллиарда долларов.