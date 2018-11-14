В Украине вырос дефицит внешнеторгового баланса

Источник: Корреспондент.net

Дефицит внешнеторгового баланса Украины за девять месяцев 2018 года составил 3,45 млрд долл. против 1,1 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные без учета неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя обнародовала Государственной службы статистики Украины в среду, 14 ноября.

По данным ведомства, за девять месяцев этого года государство экспортировала товаров и услуг на 41,7 млрд долл., что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

При этом импорт составил за указанный период 45,16 млрд долл. или на 15% больше в соответствии с прошлым годом.