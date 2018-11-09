В Украине выросли потребительские цены

Источник: Корреспондент.net

Потребительские цены в Украине в октябре 2018 по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, продукты в октябре подорожали на 1,5%. Овощи подорожали на 8,8%, молоко на 3,6%, хлеб на 2,7%, яйца на 2,7%. Фрукты подешевели на 4,6%, сахар на 2,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,3%, одежда и обувь подорожали на 2,6%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

В течение четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе - нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%.