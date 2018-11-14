В Украине выросло число заболевших гриппом

Так, за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% - дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1% и 4% соответственно. Также с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались почти 62 тысяч человек.

В Минздраве добавили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 359,7 на 100 тыс. населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине.

Также за неделю зарегистрировано 34 случая гриппоподобного заболевания и 22 случая тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено.