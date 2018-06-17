В Украине выросло количество и суммы взяток: где услуги "дороже" всего

Источник: Українські новини

В Украине, по сравнению с прошлым годом, выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день).

Таковы данные Генеральной прокуратуры. Суммы взяток тоже выросли — по оценкам силовиков, на 20—40%.

Аппетиты взяточников отличаются в зависимости от региона. Взяток больше, и они крупнее в крупных городах с высокой деловой активностью (Киев, Харьков, Днепр), и в приграничных регионах (Луганская и Донецкая области).

Силовики

Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства. Например, в профильном департаменте Нацполиции рассказали, что согласно их аналитике, чаще других на весьма крупных взятках попадались полицейские Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей. Как правило, фигуранты таких уголовных дел — следователи, которые за свои услуги по закрытию тяжких дел просят до 125 тыс. грн.

"А, например, в Черновцах нечистые на руку правоохранители были рады и трем тысячам гривен за аналогичную "услугу". По нашим данным, в западных, преимущественно приграничных, областях, наоборот, больше желающих подкупить силовиков. А вот в Донецкой и Луганской стражи закона часто сами "горят" на взятках", — рассказали нам в Нацполиции.

Чаще всего в сводках фигурируют суммы 20—50 тыс. грн.

Медики и военкоматы

Спикер департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская говорит, что не редкостью стали случаи, когда руководители крупных облбольниц требуют взятки даже от тех, кто хочет устроиться медсестрой:

"Был случай, когда от соискательницы потребовали взятку в 1000 долларов".

После того как в Украине в 2014-м возобновили призыв на срочную службу и стартовала мобилизация, на взятках стали чаще попадаться медики и сотрудники военкоматов. Как оказалось, согласно данным прокуратуры, "за откосить" от армии в крупных областях мздоимцы устанавливали меньшую таксу, из-за большого спроса. Например, в Одесской области за такую услугу брали около $300, а в западных "такса" дотягивала до $1500.

Чиновники

В прокуратуре нам рассказали, что у нечистых на руку чиновников главный ориентир для определения суммы "благодарности" — 10—15% от местных цен на сотку земли. Но бывает, что клерки берут не деньгами, а вещами.

"В Виннице чиновник мэрии был задержан по подозрению в получении взятки не деньгами, а бойлером ценой 37 тысяч гривен", — рассказали в полиции.

Нагреватель он взял от фирмы, которая победила в тендере на ремонт учебных заведений.

В Украине за последние несколько лет ситуация с коррупцией продолжает оставаться непростой, даже несмотря на то, что с ней борются с десяток крупных правоохранительных структур. Такой вывод в прошлом году сделали эксперты МВФ. Они уточнили, что меньше всего в нашей стране коррумпированы западные области, а больше всего — столица. При этом эксперты отмечают, что сами украинцы во многом мешают борьбе с коррупцией. Согласно отчету Transparency International, в прошлом году 70% опрошенных украинцев признались, что давали или брали "благодарность". А 22% опрошенных и вовсе заявили, что толерантно относятся к взяткам как к способу быстро решить проблемные вопросы. Тех, кто не приемлет коррупцию, достаточно много — 37%, но украинцев, которые непосредственно боролись с коррупцией, ничтожно мало — всего 2%.