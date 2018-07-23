23.07.2018
В Украине выросло промпроизводство
Источник: Корреспондент.net
Промышленное производство в Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики в понедельник, 23 июля.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне этого года к июню прошлого возросло на 2,5%, тогда как в мае этого к маю прошлого года – на 2,9%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.
Согласно данным ведомства, в целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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